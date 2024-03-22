Volkswagen готовит самый дешевый кроссовер под забытым брендом. Фото

SEAT – несколько подзабытый бренд в обойме концерна Volkswagen. Особенно в свете недавних планов прекратить производство испанских машин. Правда, SEAT отчаянно борется за свое выживание и готовит модернизацию своего самого дешевого кроссовера – его уже показали на первых фото.

Детали о новом SEAT Arona 2025 года сообщает Carscoops. Полная премьера автомобиля состоится позже. Но мы уже можем посмотреть на свежий дизайн модели с новыми фарами, крупными воздухозаборники и резкими гранями на кузове.

Вместе с презентацией машины на внутренней конференции руководство SEAT отметило успешный рост и акцентировало внимание на том, что продолжит развитие.

Этому будут способствовать новые Ibiza и Arona вместе с другими моделями компании, которые также ждет обновление в ближайшее время.

Известно, что в моторной гамме SEAT Arona 2025 появятся гибридные варианты, а комплектацию расширят современным оснащением в интерьере. Больше подробностей о машине появится позже. Продажи стартуют в 2025 году.

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