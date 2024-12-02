Volkswagen готовит новые недорогие автомобили: что о них известно

Электрические автомобили Volkswagen ID.3 и ID.4 готовят к модернизации как практичные и доступные EV. Появилась новая информация об этих машинах.

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Как сообщает Carscoops, немецкий автопроизводитель готовит редизайн моделей VW ID.3 и ID.4. Ожидается, что внешность электрокаров получится более однозначной и стильной, с привычными для бренда элементами. Однако изменением дизайна дело не обойдется – электромобили претерпят более масштабную модернизацию.

Анонсированы изменения в интерьерах. Машины получат модифицированные мультимедийные комплексы (в работе этих систем наблюдались проблемы) и увеличенное количество физических переключателей и настоящих кнопок. Безальтернативные сенсорные мониторы почти никому не понравились.

Ожидается, что новые Volkswagen ID.3 и ID.4 появятся к 2026 году. Однако в дальнейшем Volkswagen планирует еще более амбициозные разработки в сегменте EV. В создании нового Volkswagen Golf 9 поколения, который станет электрокаром, поможет Rivian.

Для машины готовят новую платформу Scalable Systems Platform (SSP). Разработка будет проходить в рамках совместного предприятия Volkswagen и Rivian стоимостью 5,8 млрд долларов.

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