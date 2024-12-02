Недорогого соперника RAV4 от Citroen показали на фото до премьеры

Недорогой кроссовер Citroen C5 Aircross скоро сменит поколение и будет соперничать с Toyota RAV4 и другими популярными моделями. Новый французский кроссовер показали в серийном исполнении до премьеры.

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В Carscoops показали фото Citroen C5 Aircross 2025 года на ходовых испытаниях. Автомобиль выполнили на основе концепта-предвестника, которого официально показали в рамках Автошоу в Париже. Серийная модель будет почти полностью ему соответствовать.

Известно, что на внешность автомобиля сильно повлияет младшая модель Citroen C3. При этом на предшественника, которого сейчас предлагают покупателям, новинка совсем не похожа. Также автомобиль станет крупнее. Ожидается, что кроссовер получит практичный интерьер и технологичное оснащение.

Кроссовер Citroen C5 Aircross 2025 модельного года станет ближайшим родственником новых Peugeot 3008 и Opel Grandland, которые представили ранее. Значит, в линейке C5 Aircross появятся гибриды (136-195 сил) и полностью электрические силовые установки.

Электромобили предложат в нескольких модификациях (210 л.с., батарея 73 кВтч, 525 км запас хода; 320 л.с., 73 кВтч, 525 км; 230 л.с., 98 кВтч, 700 км).

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