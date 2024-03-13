Водитель или велосипедист: кто должен уступить дорогу в соответствии с ПДД. Фото

Неукоснительное соблюдение норм ПДД всеми участниками дорожного движения всегда направлено на снижение риска возникновения аварийных ситуаций. Больше всего трудностей возникает на перекрестках, поэтому водителям и велосипедистам стоит быть особенно осмотрительными.

Для качественного вождения требуется регулярная практика, однако в основе знаний, конечно, лежит теория. Попробуйте проверить свои знания интересным тестом, ответив на вопрос: должен ли водитель дать дорогу велосипедисту?

Условия задачи

Должен ли водитель автомобиля дать дорогу велосипедисту в данной ситуации?

Не должен, потому что едет по главной дороге. Не должен, потому что велосипедист двигается по велосипедной дорожке. Должен дать дорогу.

Объяснение

Учитывая включенные световые показатели правого поворота, авто намерено повернуть направо, а велосипедист будет продолжать движение прямо.

Согласно пункту 16.2 ПДД, на регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он возвращает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении.

Правильный ответ

Правильный ответ 3 – водитель должен дать дорогу.

Попутно стоит напомнить требования ПДД относительно велосипедистов.

Пункт 6.6. ПДД устанавливает, что велосипедисту запрещается:

а) управлять велосипедом с неисправным тормозом, звуковым сигналом, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости – с выключенным фонарем (фарой) или без световозвращателей;

б) двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка;

в) двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под наблюдением взрослых);

г) во время движения держаться за другое транспортное средство;

ґ) ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей (подножек);

д) перевозить пассажиров на велосипеде (за исключением детей до 7 лет, перевозимых на дополнительном сидении, оборудованном надежно закрепленными подножками);

е) буксировать велосипеды;

е) буксировать прицеп, не предусмотренный для эксплуатации с велосипедом.

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