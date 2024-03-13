Водитель или велосипедист: кто должен уступить дорогу в соответствии с ПДД. Фото
Неукоснительное соблюдение норм ПДД всеми участниками дорожного движения всегда направлено на снижение риска возникновения аварийных ситуаций. Больше всего трудностей возникает на перекрестках, поэтому водителям и велосипедистам стоит быть особенно осмотрительными.
Для качественного вождения требуется регулярная практика, однако в основе знаний, конечно, лежит теория. Попробуйте проверить свои знания интересным тестом, ответив на вопрос: должен ли водитель дать дорогу велосипедисту?
Условия задачи
Должен ли водитель автомобиля дать дорогу велосипедисту в данной ситуации?
- Не должен, потому что едет по главной дороге.
- Не должен, потому что велосипедист двигается по велосипедной дорожке.
- Должен дать дорогу.
Объяснение
Учитывая включенные световые показатели правого поворота, авто намерено повернуть направо, а велосипедист будет продолжать движение прямо.
Согласно пункту 16.2 ПДД, на регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он возвращает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении.
Правильный ответ
Правильный ответ 3 – водитель должен дать дорогу.
Попутно стоит напомнить требования ПДД относительно велосипедистов.
Пункт 6.6. ПДД устанавливает, что велосипедисту запрещается:
- а) управлять велосипедом с неисправным тормозом, звуковым сигналом, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости – с выключенным фонарем (фарой) или без световозвращателей;
- б) двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка;
- в) двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под наблюдением взрослых);
- г) во время движения держаться за другое транспортное средство;
- ґ) ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей (подножек);
- д) перевозить пассажиров на велосипеде (за исключением детей до 7 лет, перевозимых на дополнительном сидении, оборудованном надежно закрепленными подножками);
- е) буксировать велосипеды;
- е) буксировать прицеп, не предусмотренный для эксплуатации с велосипедом.
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