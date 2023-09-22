Вместо китайских авто: в Индии показали бюджетный электрокросс с хорошим оснащением

В последнее время автопром Индии соперничает с китайскими авто в части разнообразия и дешевизны. Новый бюджетный кроссовер Tata Nexon EV – очередное доказательство. Электрическая модель с хорошим оснащением выходит на рынок по привлекательной цене.

О машине в подробностях рассказал Autocar. Модернизированный кроссовер выполнен в кузове модели, которую уже производят несколько лет. Но электромобильTata Nexon EV получил современные решения в дизайне.

В передней части доминирует горизонтальная полоса ДХО. Ниже – трапеция воздухозаборника и фары головного света по бокам.

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Задние фонари выполнили очень эффектными. Треугольники с яркой графикой соединили тонкой светодиодной полоской по последней моде.

В оснащении Tata Nexon EV – камеры кругового обзора, вентиляция кресел, навигация, аудиосистема JBL, датчики света и дождя, парктроник, беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль, система фильтрации воздуха.

Силовая установка выдает 129 или 143 л.с. в зависимости от модификации. Также можно выбрать батарею на 30 или 40 кВтч с запасом хода 325 и 465 км. Цена – от 17 800 долларов.

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