Вместо китайских авто: в Индии показали бюджетный электрокросс с хорошим оснащением
В последнее время автопром Индии соперничает с китайскими авто в части разнообразия и дешевизны. Новый бюджетный кроссовер Tata Nexon EV – очередное доказательство. Электрическая модель с хорошим оснащением выходит на рынок по привлекательной цене.
О машине в подробностях рассказал Autocar. Модернизированный кроссовер выполнен в кузове модели, которую уже производят несколько лет. Но электромобильTata Nexon EV получил современные решения в дизайне.
В передней части доминирует горизонтальная полоса ДХО. Ниже – трапеция воздухозаборника и фары головного света по бокам.
Задние фонари выполнили очень эффектными. Треугольники с яркой графикой соединили тонкой светодиодной полоской по последней моде.
В оснащении Tata Nexon EV – камеры кругового обзора, вентиляция кресел, навигация, аудиосистема JBL, датчики света и дождя, парктроник, беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль, система фильтрации воздуха.
Силовая установка выдает 129 или 143 л.с. в зависимости от модификации. Также можно выбрать батарею на 30 или 40 кВтч с запасом хода 325 и 465 км. Цена – от 17 800 долларов.
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