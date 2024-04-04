Вместо Duster: недорогой кроссовер Renault 2024 года представили официально

Новый кроссовер Renault Captur 2024 года представили в ходе официальной премьеры после рестайлинга. Этот недорогой автомобиль многим покупателям покажется подходящей моделью вместо Renault Duster, с которым новинка похожа по размерам.

Renault Captur претерпел обновление в стиле бюджетной модели Sandero и стал современнее на вид. Французский автопроизводитель сообщил о новинке на своем сайте.

Ранее в сети уже показывали патентные изображения Renault Captur 2024 года, на которых в деталях демонстрировали дизайн обновленной машины. Спереди изменилось все: появились современные узкие фары, решетка с необычным рисунком, совсем другой бампер. В похожем стиле выполнены и старшие кроссоверы Renault.

Моторы Renault Captur 2024 будет представлять 1-литровый бензиновый агрегат мощностью 100 л.с. и двигатель на 1,3 л (140 и 160 л.с.). Также в линейке появится гибридный вариант на 145 сил.

В целом после модернизации Captur напоминает новый Renault Kardian, который представляет собой переосмысление бюджетного кроссовера Renault Sandero с более современным и стильным дизайном.

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