OBOZ.UA проверил один из самых популярных кроссоверов Suzuki украинскими условиями: справился отлично

Европейские компактные кроссоверы приучили покупателей к переднеприводным моделям для идеальных дорог и однообразного умеренного климата. А как же Украина? В наших условиях Suzuki S-Cross соответствует стандартам сегмента с точки зрения оснащения, но предлагает больше на фундаментальном уровне, чтобы выделяться среди соперников.

Кроссовер Suzuki S-Cross представили в 2021 году. Автомобиль сразу вызвал интерес европейских покупателей, но до украинского рынка добрался намного позже. Теперь с машиной знакомятся наши покупатели. На что следует обратить внимание?

В ходе тест-драйва OBOZ.UA сразу сделал нетривиальное наблюдение: дизайн Suzuki S-Cross можно разглядывать долго. Аккуратная детализация фальшрадиаторной решетки, затемненные фары, эффектная мозаика белых задних фонарей, которая возвращает моду на "ледяную" светотехнику, – в сочетании с лаконичным декором и защитными деталями из пластика внешне японский кроссовер смотрится крепко и актуально.

Особенной атлетичности силуэту, вместе с пухлыми боковинами, придает серьезный дорожный просвет в 180 мм. Он же пригодится на украинских дорогах, которые, кажется, идеальными не станут никогда. Хотя у высокого клиренса может проявляться обратная сторона – иногда чувствуется недостаток устойчивости на более высоких скоростях или в динамичных поворотах. В целом, распространенное явление для легких (1290 кг) компактных автомобилей.

В украинском представительстве покупателям облегчили выбор и предлагают автомобиль с одним двигателем – довольно мощным 1,4-литровым бензиновым мотором. Агрегат на 140 сил известен отличными эксплуатационными характеристиками на других моделях Suzuki, а благодаря турбине кроссовер на украинских дорогах легко и динамично разгоняется.

Но простор конфигураций все же есть. Механическая и автоматическая КПП, передний или полный привод. Топовое исполнение Suzuki S-Cross GLX, которое попало к нам на тест, предлагается только в связке с 6-ступенчатой АКПП и полным приводом AllGrip Select (с 4 режимами, в том числе автоматическим). Откровенно говоря, самый интересный и релевантный вариант как в украинских реалиях с точки зрения эксплуатации, так и в сравнении с конкурентами.

Отдельная тема – салон Suzuki S-Cross. Интерьер выполнен по-японски просто и почти лаконично. Качество отделочных материалов в моделях компании действительно стало лучше, но центральное место все же занимает монитор информационно-развлекательного комплекса.

Экран диагональю 9 дюймов предлагает новую мультимедийную систему и синхронизацию Apple CarPlay и Android Auto через bluetooth. Значит, у водителя и пассажиров всегда будет доступ к информации, которая необходима в данный момент. Скромная передняя панель предлагает еще один важный орган управления – блок двухзонного климат-контроля представлен отдельными физическими переключателями, с которыми удобно работать. Меломанам точно понравится акустическая система – в авто к 4-м стандартным динамикам и одному центральному добавили еще 2 высокочастотных и, поверьте, слушать музыку внутри – одно удовольствие.

Suzuki – один из тех производителей авто, которые в эпоху сенсорных экранов, оставляют для водителей ''физические'' кнопки включения различных функций. Также здесь хоть и электронная передняя панель, но выполненная в стиле ''традиционных'' спидометров и тахометров.

Среди конструктивных недостатков, на которые можно обратить внимание за рулем, – слабоватая шумоизоляция на высоких скоростях и несколько ограниченная обзорность назад из-за небольшого стекла, а невысокие водители могут дольше других подбирать удобное положение для эргономичного использования зеркал заднего вида.

Однако компактный кроссовер Suzuki компенсирует все это не только отзывчивым ходом, но и практичностью. Широкий проем вместительного багажника (430 л) с двойным полом облегчает погрузку, а сложенные спинки второго ряда, который оказался на удивление просторным для 4,3-метрового кузова, увеличивают полезный объем до 1230 л. Достаточно вместительный салон, с максимумом простора для пассажиров сбоку и на заднем ряду. Даже высокие будут сидеть свободно и не упираться коленями в кресло водителя.

В оснащении Suzuki S-Cross GLX есть камеры кругового обзора, датчики дождя и света, передний и задний парктроники, бесключевой доступудержание в полосе движения и автоматическое торможение, датчики автоматического включения фар и дождя.. Камера заднего вида и подогрев сидений есть уже в базовом исполнении. Неизменным для бренда в последних моделях остается и управление медиасистемой на руле.

На что еще обратит внимание покупатель? На современную и эффективную LED-светотехнику, 17-дюймовые колесные диски современного дизайна, регулируемый угол наклона спинок задних кресел, множество отсеков для мелочевки в интерьере, регулируемый подлокотник. Водителям в Европе предлагаются модели с огромным люком в крыше со стеклянной секцией длиной 1000 мм – открыть его можно более чем наполовину. В Украине такая версия пока недоступна. Также, расход топлива, который производитель обещает до 8 л/100 км (прибавляем один литр и расслабляемся).

Полезная информация для размышления напоследок? Как автопроизводитель, Suzuki – на первый взгляд, малозаметный бренд. Однако эта, как многим кажется, небольшая компания является одним из наиболее высокомаржинальных автопроизводителей. Это значит, что на единицу произведенного продукта компания эффективно расходует оптимально выделенный ресурс, а покупатели отмечают старания производителя своим вниманием и кошельком. Неужели аудитория Suzuki настолько лояльна? Выходит, что да!

Кстати, о кошельках. Цена Suzuki S-Cross GLX – 1 108 000 грн. Не забываем, это топовая комплектация с 6-АКПП и полноприводной трансмиссией. В такой комбинации ничего сравнимого в стоимости на рынке просто нет. Если нужен вариант попроще, купить Suzuki S-Cross в Украине можно за 838 000 грн на переднем приводе с 6-ступенчатой механической коробкой.