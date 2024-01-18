Вместо Duster и Sportage: новый недорогой кроссовер Hyundai показали на фото

Новый недорогой кроссовер Hyundai Bayon после модернизации показали на фото. Этот автомобиль является современной практичной альтернативой кроссоверам Renaul Duster и Kia Sportage.

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Детали рассказали на сайте производителя. Новый Hyundai Bayon подготовили для 2024 года. В продажу машина отправится весной. Покупателей модель встретит обновленным дизайном.

Автомобиль получил другие бамперы и наружную светотехнику, расширенную палитру цветов. В салоне установили более крупный дисплей обновленной мультимедийной системы. На выбор будут доступный моторы на 100 и 120 сил. Цена Hyundai Bayon 2024 – около 21 000 евро.

Ранее стало известно, что корейские автопроизводители отчитались о рекордных продажах и на фоне успешного 2023 года поставили амбициозные цели продаж на 2024 год, чтобы совершить настоящий переворот на рынке доступных автомобилей.

Hyundai планирует поставить покупателям 4 243 000 автомобилей, а Kia намеревается продать 3,2 млн машин.

Таким высоким цифрам поспособствуют недорогие модели компаний. К выходу на рынок готовятся кроссоверы Hyundai Tucson и электрический Casper EV, обновленный i30. Кроме того, готовится целая россыпь моделей для рынков Кореи, Индии и Китая.

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