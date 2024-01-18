Ford представил нового соперника Toyota RAV4: фото доступного кроссовера

Доступный кроссовер Ford Kuga 2024 года представили официально. Соперник Toyota RAV4 прошел модернизацию и получил новый дизайн. Производитель полностью рассекретили модель.

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Фото Ford Kuga 2024 опубликовали на официальном сайте компании. На них кроссовер изображен в серийном виде. Европейский вариант модели получил такой же дизайн, как его североамериканский вариант под названием Ford Escape.

Производитель изменил бамперы, переднюю фальшрадиаторную решетку, появилась другая светотехника. Более брутальным дизайном обладает Ford Kuga Active, который немного лучше подготовлен к бездорожью.

Изменения произошли и в салоне Ford Kuga 2024. Покупателям предложат обновленную информационно-развлекательную систему на увеличенном мониторе с поддержкой современных сервисов и беспроводным подключением Apple CarPlay и Android Auto.

Моторная гамма включает несколько вариантов – бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. и два гибрида на 180 и 240 сил.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, новый бюджетный кроссовер представила Honda – модель очень дешевая.