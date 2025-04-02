Вместо CX-5: новый кроссовер Mazda показали на фото

Недорогой кроссовер Mazda CX-5 готовят к премьере в новом поколении. Но вместо этой модели некоторые покупатели точно предпочтут другую машину – этот автомобиль впервые показали на фото перед дебютом.

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Фактически, у модели Mazda CX-5 скоро появится альтернатива в электрическом сегменте. Автомобиль размером с Toyota RAV4 уже выехал на дороги для ходовых испытаний. Об этом сообщает Motor.es.

Новая Mazda EZ-60 2026 модельного года получит яркий дизайн и современное оснащение. Ожидается, что внешность выполнят в стиле концепта Mazda Arata 2024 года.

Электрический кроссовер рассекретят до конца 2025 года. Техническую часть позаимствуют у нового электрокара Mazda 6e, который разработали в Китае. Новинку будут продавать также и на глобальном рынке, но в КНР машина окажется дешевле.

Автопроизводитель уже анонсировал Mazda CX-5 3 поколения. Сегмент кроссоверов кажется безразмерным. А успехи Mazda в этом направлении показали, что подобные модели можно выводить на рынок почти до бесконечности.

Ранее OBOZ.UA показывал новый экономичный кроссовер Nissan.