В Японии создали необычную дешевую альтернативу автомобилям. Фото

Компания Icoma показала электрический мопед Tatamel Bike, который может трансформироваться в чемодан для транспортировки. Транспортное средство является очень дешевой альтернативой автомобилям.

О необычной новинке сообщает сайт японского стартапа. В движение электромобиль Icoma Tatamel Bike приводит небольшой мотор, которого хватает для разгона до 40 км/ч.

Компактные размеры в сложенном состоянии в теории позволяют носить электрический мопед Icoma Tatamel Bike с собой – как чемодан. Однако его вес составляет 63 кг. Это не так мало.

С другой стороны, компактность позволяет погружать электромопед в багажник автомобиля и выгружать его оттуда. Тем более что Tatamel Bike не получится использовать как основное транспортное средство. Этому препятствует не только конструкция, но и небольшой запас хода в 30 км. Позже обещают добавить модификацию на 60 км. Цена Icoma Tatamel Bike – 3170 долларов.

Формат транспортного средства необычный, но не уникальный. В качестве соперника вспоминается Honda Motocompacto, который, правда, намного дешевле – всего 995 долларов. Запас хода составляет 19 км, а максимальная скорость равна 24 км/ч.

Ранее OBOZ.UA показывал стильный кроссовер Renault на базе Duster.