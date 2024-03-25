В Венгрии во время авторалли машина влетела в толпу зрителей: четыре человека погибли, еще семь ранены. Видео

Возле города Эстергом на севере Венгрии произошла смертельная авария во время авторалли "Эстергом-Ньергес", вследствие которой четыре человека погибли. Еще семь человек, в том числе двое детей получили ранения разной степени тяжести.

После аварии гонка была немедленно приостановлена. Об этом сообщает новостной портал Kemma.

По данным раллийного клуба "Аррабона", гоночный автомобиль врезался в зрителей на первом этапе гонки, между Лабатланом и Байной. В полиции сообщили, что 4 человека погибли и еще несколько получили ранения. Сейчас специалисты пытаются установить, почему автомобиль вылетел с дороги и врезался в зрителей.

В службе скорой помощи рассказали, что один ребенок доставлен в больницу с тяжелыми, опасными для жизни травмами. Еще один человек с тяжелыми травмами и шесть человек, в том числе ребенок, были госпитализированы с легкими травмами. Сразу же после аварии на место происшествия прибыли 8 машин скорой помощи и 4 спасательных вертолета.

Венгерская национальная ассоциация автоспорта заявила, что обстоятельства происшествия будут немедленно расследованы совместно с властями. Пока расследование не будет завершено, они не предоставляют никакой дополнительной информации или заявлений по поводу происшествия.

Лидер раллийной команды Topp-Cars Золтан Топп сообщил что пилот и штурман не пострадали в результате аварии. Также в сети появилась информация, что за рулем автомобиля находился гонщик Янош Тот.

Напомним, в районе села Пятничаны Стрыйского района Львовской области в автомобильной аварии погибло два человека и получил травмы маленький ребенок. ДТП произошло 17 марта около 19:00 на автодороге Киев–Чоп.

Ранее сообщалось, что 17 марта на Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с маршрутным автобусом. Погибли три человека, по меньшей мере 14 пострадали. Среди потерпевших есть дети.

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