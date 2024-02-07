В Украину привезли недорогую популярную новинку Volvo. Фото

Новый Volvo EX30 – недорогой компактный кроссовер, который оказался очень популярным у покупателей. Модель вызвала ажиотаж на рынке, и один из первых электромобилей этой модели уже показали в Украине на фото.

Изображения опубликовали на странице странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram. Электрический кроссовер Volvo EX30 поймали на фото в Киеве в фирменном белом цвете с контрастной черной крышей.

Стандартный вариант предлагает мощность 272 л.с., топовый – 428 л.с. с разгоном до 100 км/ч за 3,6 с. В зависимости от выбранного батарейного блока, запас хода EX30 составляет от 344 до 480 км.

Volvo фиксирует повышенный спрос покупателей на свои электромобили. Компания планирует довести долю EV в своих продажах до 50% через пару лет и полностью перейти на электрокары к 2030 году.

Ранее стало известно, что новый Volvo EX30 оказался настолько популярным, что в компании решили добавить к производственным мощностям модели еще один завод. Поставки первым покупателям начались в конце 2023 года.

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