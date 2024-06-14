В Украине все хуже покупают китайские автомобили
Рынок новых автомобилей в Украине восстанавливается после серьезного падения. Покупатели уже вернулись к своим любимым брендам – Toyota, Renault, Skoda и другим. Но китайским компаниям, которые предлагают доступные автомобили, украинцы не очень рады.
Традиционно в Украине слабо представлены автопроизводители из КНР, все же рынок тяготеет к европейскому. Официально представлены лишь несколько китайских брендов. Остальные ввозят серые дилеры, которые продают дешевые электромобили.
Организация Укравтопром приводит статистику продаж китайских машин в мае 2024 года на украинском рынке. До лидеров им очень далеко, покупают плохо.
Самые популярные китайские авто в Украине в мае 2024 года:
- Volkswagen ID.4 – 110 шт.;
- Honda M-NV – 72 шт.;
- Nissan Ariya – 58 шт.;
- BYD Song Plus – 48 шт.;
- Chery Tiggo 4 Pro – 35 шт.
Всего в мае украинцы купили 697 новых китайских автомобилей и 234 машины с пробегом. Общий спрос снизился на 22% в сравнении с апрелем 2024 года.
Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, Volkswagen готовит несколько доступных моделей в ближайшее время.