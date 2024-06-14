В Украине все хуже покупают китайские автомобили

Рынок новых автомобилей в Украине восстанавливается после серьезного падения. Покупатели уже вернулись к своим любимым брендам – Toyota, Renault, Skoda и другим. Но китайским компаниям, которые предлагают доступные автомобили, украинцы не очень рады.

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Традиционно в Украине слабо представлены автопроизводители из КНР, все же рынок тяготеет к европейскому. Официально представлены лишь несколько китайских брендов. Остальные ввозят серые дилеры, которые продают дешевые электромобили.

Организация Укравтопром приводит статистику продаж китайских машин в мае 2024 года на украинском рынке. До лидеров им очень далеко, покупают плохо.

Самые популярные китайские авто в Украине в мае 2024 года:

Volkswagen ID.4 – 110 шт.; Honda M-NV – 72 шт.; Nissan Ariya – 58 шт.; BYD Song Plus – 48 шт.; Chery Tiggo 4 Pro – 35 шт.

Всего в мае украинцы купили 697 новых китайских автомобилей и 234 машины с пробегом. Общий спрос снизился на 22% в сравнении с апрелем 2024 года.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, Volkswagen готовит несколько доступных моделей в ближайшее время.