В Украине появился недорогой соперник Hyundai Santa Fe от забытого бренда

Знаменитые корейские внедорожники SsangYong, которые известны как недорогие автомобили, уже вернулись на украинский рынок. После смены названия на KGM в страну привезли еще одну модель – соперника Hyundai Santa Fe.

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Сегодня SsangYong немного подзабытый бренд, но компания переживает ренессанс и активно обновляет модельный ряд. Новый кроссовер SsangYong Torres 2024 года получился дешевым и очень практичным автомобилем. Детали сообщили на сайте компании.

Кроссовер SsangYong Torres от KGM – один из самых популярных автомобилей в линейке. У новинки довольно современный дизайн со смелыми линиями и эффектной светотехникой.

Новый SsangYong Torres оснащают бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 л.с. Цена KGM Torres 2024 года в Украине – от 1 539 760 гривен в хорошей комплектации.

С 2024 года SsangYong сменил название на KGM. Прошлым летом корпоративный гигант KG Group взял на себя управление производителем, всеми его мощностями и подразделениями, став единственным владельцем.

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