В Украине появился недорогой и мощный внедорожник Peugeot. Фото

В Украине появился новый внедорожник Peugeot Landtrek. Недорогой пикап оснастили мощным бензиновым двигателем и богатым ассортиментом оборудования.

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Новую модель рассекретили на официальном сайте. Теперь французский пикап Peugeot Landtrek доступен в Украине не только с дизельным двигателем, но и в бензиновой модификации с богатым оснащением.

В движение новинку приводит бензиновый четырехцилиндровый турбомотор объемом 1,6 л мощностью 215 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Такой агрегат сочетается с 6-ступенчатой автоматической КПП Punch Powerglide.

До 100 км/ч бензиновый Peugeot Landtrek разгоняется за 11,2 с и едет до максимальной скорости в 177 км/ч. Расход топлива – 9,1 л/100 км в комбинированном режиме.

Привод только полный, а клиренс в 235 мм поможет справиться с трудным бездорожьем. В списке оснащения – бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, подогрев кресел и электрорегулировки, камеры кругового обзора, качественная отделка салона. Цена – от 1 282 100 грн.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, японская компания Mitsubishi представила официально свой самый дешевый кроссовер со стильным дизайном и богатым оснащением.