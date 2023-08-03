В Украине появился дешевый электрокар Peugeot всего за 4000 долларов

В Украине появился дешевый электромобиль Peugeot Expert 2000 года выпуска. На продажу машину выставили всего за 4000 долларов или 150 000 гривен.

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Об этом сказано на сайте Auto.ria. Продавец отмечает, что превратил фургон Peugeot Expert в электромобиль самостоятельно. На фото – привычный коммерческий автомобиль белого цвета, каких много на украинских дорогах. Но внутри нет двигателя внутреннего сгорания.

Согласно информации в объявлении, емкость батареи составляет 24 кВтч. Владелец указывает, что собирал батарейный блок из элементов Nissan Leaf и Chevrolet Bolt.

Запас хода равен 60 км. Полная зарядка обходится всего в 6 гривен. Восполнить 100% энергии от бытовой сети 220v можно за 3-4 часа.

Продавец отмечает, что автомобиль очень удобный и экономичный. Однако добавляет, что в машину установлены еще не все элементы батареи (осталось 34 шт.).

В объявлении о техническом состоянии указано, что повреждения профессионально устранены. Возможно, транспортное средство побывало в ДТП до переоборудования в электрокар. Плохо закрывается боковая дверь. Пробег – 300 000 км.

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