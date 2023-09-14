В Украине ожидается бум популярности дешевых электрокаров

В Украине в ближайшее время ожидается бум популярности дешевых электрокаров и гибридных автомобилей из-за стремительно дорожающего топлива. Теперь резкое повышение цен коснулось и автомобильного газа.

Об этом рассказали на сайте enkorr. С начала сентября (за две недели) литр газа на АЗС подорожал на 1,08 грн. Стоит ожидать ближайшего подорожания еще на гривну. Но на этом рост цен может и не остановиться.

Такая ситуация подстегнет спрос на электрические и гибридные транспортные средства. К ним украинцы проявляют все больший интерес из-за дорогих бензина и дизеля.

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В августе 2023 года украинцы купили 3841 электрокар (новые и с пробегом). Спрос увеличился на 11% в сравнении с июлем и в 2,6 раза превысил результат августа 2022 года.

Также в последний месяц лета украинцы купили 1,8 тыс. гибридов. Это самый высокий показатель продаж гибридных моделей за последние 20 месяцев.

Традиционно украинцы выбирают недорогие модели в каждых категориях. Это значит, что спрос на популярные Toyota RAV4, Camry, Prius, Ford Fusion и C-Max (гибриды), а также Volkswagen e-Golf, Tesla Model 3 и Nissan Leaf (электромобили) может существенно увеличиться в ближайшее время.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о лучших автомобилях с ГБО в Украине, которые можно купить за 5000 долларов.