newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Какие б/у авто в Украине можно купить за 5000 долларов: они помогут сэкономить на бензине

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
414
Chevrolet Lacetti

В Украине к б/у авто предъявляются требования не только низкой цены, но и экономии на бензине. Значит, нужны дешевые машины на альтернативном дешевом топливе. В этом списке – модели до 5000 долларов с ГБО.

Видео дня

В AUTO.RIA опубликовали рейтинг самых популярных автомобилей с пробегом, которые можно купить недорого, а заправлять – газом. Он дешевле бензина, поэтому пользуется спросом среди украинских автомобилистов.

Лучшие б/у авто в Украине для экономии бензина:

  1. Chevrolet Aveo;
  2. Chevrolet Lacetti;
  3. Daewoo Lanos;
  4. Opel Astra;
  5. Mitsubishi Lancer;
  6. Skoda Fabia;
  7. Renault Logan и Dacia Logan;
  8. Skoda Octavia;
  9. Renault Megane;
  10. Opel Vectra.
Dacia Logan

В списке представлены автомобили с ГБО, которых на данный момент в продаже от 100 до 540 экземпляров в зависимости от модели. Больше всех – Chevrolet Aveo. Это популярный бюджетный седан.

Большой Opel Vectra представлен наименьшим количеством на рынке. Значит, выбор ограничен и придется пойти на компромисс с точки зрения технического состояния, ведь учитывались машины до 2008 года. Но эта модель предлагает самый просторный интерьер и лучшее оснащение в списке.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о худших б/у автомобилях, которые можно найти на вторичном рынке – эксперты не рекомендуют их покупать.