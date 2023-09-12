Какие б/у авто в Украине можно купить за 5000 долларов: они помогут сэкономить на бензине
В Украине к б/у авто предъявляются требования не только низкой цены, но и экономии на бензине. Значит, нужны дешевые машины на альтернативном дешевом топливе. В этом списке – модели до 5000 долларов с ГБО.
В AUTO.RIA опубликовали рейтинг самых популярных автомобилей с пробегом, которые можно купить недорого, а заправлять – газом. Он дешевле бензина, поэтому пользуется спросом среди украинских автомобилистов.
Лучшие б/у авто в Украине для экономии бензина:
- Chevrolet Aveo;
- Chevrolet Lacetti;
- Daewoo Lanos;
- Opel Astra;
- Mitsubishi Lancer;
- Skoda Fabia;
- Renault Logan и Dacia Logan;
- Skoda Octavia;
- Renault Megane;
- Opel Vectra.
В списке представлены автомобили с ГБО, которых на данный момент в продаже от 100 до 540 экземпляров в зависимости от модели. Больше всех – Chevrolet Aveo. Это популярный бюджетный седан.
Большой Opel Vectra представлен наименьшим количеством на рынке. Значит, выбор ограничен и придется пойти на компромисс с точки зрения технического состояния, ведь учитывались машины до 2008 года. Но эта модель предлагает самый просторный интерьер и лучшее оснащение в списке.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о худших б/у автомобилях, которые можно найти на вторичном рынке – эксперты не рекомендуют их покупать.