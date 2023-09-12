Какие б/у авто в Украине можно купить за 5000 долларов: они помогут сэкономить на бензине

В Украине к б/у авто предъявляются требования не только низкой цены, но и экономии на бензине. Значит, нужны дешевые машины на альтернативном дешевом топливе. В этом списке – модели до 5000 долларов с ГБО.

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В AUTO.RIA опубликовали рейтинг самых популярных автомобилей с пробегом, которые можно купить недорого, а заправлять – газом. Он дешевле бензина, поэтому пользуется спросом среди украинских автомобилистов.

Лучшие б/у авто в Украине для экономии бензина:

Chevrolet Aveo; Chevrolet Lacetti; Daewoo Lanos; Opel Astra; Mitsubishi Lancer; Skoda Fabia; Renault Logan и Dacia Logan; Skoda Octavia; Renault Megane; Opel Vectra.

В списке представлены автомобили с ГБО, которых на данный момент в продаже от 100 до 540 экземпляров в зависимости от модели. Больше всех – Chevrolet Aveo. Это популярный бюджетный седан.

Большой Opel Vectra представлен наименьшим количеством на рынке. Значит, выбор ограничен и придется пойти на компромисс с точки зрения технического состояния, ведь учитывались машины до 2008 года. Но эта модель предлагает самый просторный интерьер и лучшее оснащение в списке.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о худших б/у автомобилях, которые можно найти на вторичном рынке – эксперты не рекомендуют их покупать.