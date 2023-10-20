Сколько будет стоить самый дешевый кроссовер Peugeot в Украине – цена 2008

Стало известно, сколько будет стоить самый дешевый кроссовер Peugeot в Украине. На компактную модель 2008 объявили гривневые цены после рестайлинга. Популярный на нашем рынке автомобиль останется относительно доступным.

О машине сообщили на украинском сайте автопроизводителя. В первую очередь новый Peugeot 2008 привлекает внимание свежим дизайном. В ходе модернизации заменили бамперы, "нарисовали" увеличенную решетку спереди, изменили графику фар и задних фонарей.

Отличительный элемент – тройные полоски дневных ходовых огней, которые моментально выделяют машину в потоке. Появились новые колесные диски и цвета кузова.

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Двигатели Peugeot 2008 для 2024 модельного года представлены бензиновым мотором объемом 1,2 л на 130 л.с. и дизельным 1.5 такой же мощности.

В оснащении Peugeot 2008 есть климат-контроль, круиз-контроль, подогрев сидений, парктроник. Все это в базовой комплектации Active с ценой от 881 300 гривен (около 23 000 евро). При этом на домашнем французском рынке модель даже дороже – от 24 100 евро.

Напомним, OBOZ.UA ранее показывал доступный и практичный электромобиль, который начали продавать в Украине.