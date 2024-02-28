В Украине не могут продать самый дешевый электрокар Toyota по цене Logan. Фото

Toyota Mirai – самый дешевый электрокар японской компании на вторичке в Украине. Модель продают по цене Renault Logan. Интересно, что покупателя не могут найти уже полгода.

Обновленное объявление о продаже появилось на сайте Auto.ria. На продажу выставили б/у Toyota Mirai 1 поколения 2018 года выпуска. Новым этот автомобиль стоил около 50 000 долларов. Почему же так сильно подешевела машина?

Пробег небольшой – 72 000 км. Все дело в том, что у Mirai специфическая конструкция. И на вторичке на такие машины нет большого спроса, поэтому наблюдается стремительная потеря стоимости.

Toyota Mirai – водородный электромобиль. В ходе химической реакции внутри топливных элементов вырабатывается электроэнергия. А мотор мощностью 155 л.с. приводит в движение колеса. Но для работы машине необходим водород.

Непонятно, что с автомобилем в Украине будет делать новый владелец. Ведь водородных АЗС в стране просто не существует. Зарядиться от внешней сети не удастся. Поэтому электрокар рискует стать гаражным "экспонатом".

Продавец в обновленном тексте обозначил, что машина может приглянуться украинцам, которые сегодня пребывают в Европе рядом с водородными заправками.

OBOZ.UA ранее показывал новый компактный кроссовер Toyota, который появился в Украине.