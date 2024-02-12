В Украине начались официальные продажи недорого кроссовера Volvo. Фото

Новый Volvo EX30 – недорогой компактный кроссовер. Этот электрический автомобиль оказался очень популярным у покупателей. Модель вызвала ажиотаж на рынке, а теперь официально добралась до украинского рынка.

Детали опубликовали на сайте автопроизводителя. Официальные продажи Volvo EX30 в Украине уже стартовали. Покупателям предлагают разные модификации машины.

Стандартный вариант предлагает мощность 272 л.с., топовый – 428 л.с. с разгоном до 100 км/ч за 3,6 с. В зависимости от выбранного батарейного блока, запас хода EX30 составляет от 344 до 480 км.

Цена Volvo EX30 в Украине – от 32 000 евро (1 310 000 грн). Топовый вариант оценили в 45 000 евро (1 842 000 грн).

Volvo фиксирует повышенный спрос покупателей на свои электромобили. Компания планирует довести долю EV в своих продажах до 50% через пару лет и полностью перейти на электрокары к 2030 году.

Ранее стало известно, что новый Volvo EX30 оказался настолько популярным, что в компании решили добавить к производственным мощностям модели еще один завод. Поставки первым покупателям начались в конце 2023 года.

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