В Украине может появиться новый автомобиль по цене "Логана". Фото

Автомобили британского бренда MG, чьи модели разрабатывают в Китае, представлены в том числе на украинском рынке. Значит, у нас может появиться самая дешевая глобальная модель компании – MG 3 2024 года по цене "Логана". Машину показали на первом фото со всеми деталями.

Видео дня

На фото показан компактный хэтчбек, который в скором времени отправится в производство и придет на смену актуальной модели MG 3. Фото появилось на сайте Coche Spias.

Несмотря на то, что бренд является британским, несколько лет назад его выкупили китайцы и теперь пытаются занять часть европейского рынка доступными моделями. Украина – не исключение. На нашем рынке может пригодиться бюджетный автомобиль с ориентировочной ценой 15 000 евро за базовый вариант.

Дизайн модели – современный и динамичный, если не сказать агрессивный. В конкурентах – Skoda Fabia, Peugeot 208, Opel Corsa и Volkswagen Polo. Но на них новый MG 3 2024 модельного года совсем не похож. Это необычно для китайского автомобиля.

Технической информации о машине пока нет. Но известно, что покупатели смогут выбрать бензиновые и гибридные модификации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о недорогой модели Volkswagen, которая находится в разработке.