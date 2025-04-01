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В Украине дешевле: новый соперник Duster удивил ценой. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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BYD Atto 2

Бюджетный кроссовер BYD Atto 2 размером с Dacia Duster выступает в сегменте доступных моделей популярного сегмента. Машина удивила европейской ценой, при этом в Украине автомобиль оказался дешевле.

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В Украине новый BYD Atto 2 под именем BYD Yuan UP продают по цене от 17 000 долларов. Это действительно дешево, и связано с популярным несертифицированным импортом из Китая. Цена BYD Yuan UP в КНР – от 11 000 долларов. Но европейский вариант модели Atto 2 оказался дороже – от 29 900 евро.

Длина кузова составляет 4310 мм при колесной базе в 2620 мм, ширина – 1830 мм, а высота равна 1675 мм. Чтобы оправдать высокую цену, китайский производитель пытается продвигать кроссовер как модель следующего класса.

BYD Atto 2

Дизайн выглядит современным, но бюджетное происхождение машины скрыть не удалось. Вдобавок электрический кроссовер BYD выглядит почти так же, как и любой другой китайский автомобиль.

Производитель подготовил несколько электрических силовых установок на выбор. Базовый – вариант мощностью 95 л.с. В максимальном исполнении автомобиль выдает 177 сил.

Запас хода от литий-железо-фосфатного батарейного блока примерно равен 300 км. В оснащении есть современная мультимедийная система, панорамная крыша и колесные диски диаметром 17 дюймов.

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