В Украине дешевле: новый соперник Duster удивил ценой. Фото

Бюджетный кроссовер BYD Atto 2 размером с Dacia Duster выступает в сегменте доступных моделей популярного сегмента. Машина удивила европейской ценой, при этом в Украине автомобиль оказался дешевле.

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В Украине новый BYD Atto 2 под именем BYD Yuan UP продают по цене от 17 000 долларов. Это действительно дешево, и связано с популярным несертифицированным импортом из Китая. Цена BYD Yuan UP в КНР – от 11 000 долларов. Но европейский вариант модели Atto 2 оказался дороже – от 29 900 евро.

Длина кузова составляет 4310 мм при колесной базе в 2620 мм, ширина – 1830 мм, а высота равна 1675 мм. Чтобы оправдать высокую цену, китайский производитель пытается продвигать кроссовер как модель следующего класса.

Дизайн выглядит современным, но бюджетное происхождение машины скрыть не удалось. Вдобавок электрический кроссовер BYD выглядит почти так же, как и любой другой китайский автомобиль.

Производитель подготовил несколько электрических силовых установок на выбор. Базовый – вариант мощностью 95 л.с. В максимальном исполнении автомобиль выдает 177 сил.

Запас хода от литий-железо-фосфатного батарейного блока примерно равен 300 км. В оснащении есть современная мультимедийная система, панорамная крыша и колесные диски диаметром 17 дюймов.

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