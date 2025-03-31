Большой и недорогой внедорожник Subaru показали до премьеры. Фото

Новый внедорожник Subaru Outback 2026 модельного года готовят к полноценной официальной премьере. Ожидается, что модель изменится сильно, но сохранит доступность. Свежие фото демонстрируют возможный дизайн.

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На канале TALKWHEELS показали новый Subaru Outback в попытке угадать внешность машины следующего поколения. Известно, что автомобиль сейчас проходит дорожные испытания, поэтому премьера долгожданного SUV приближается.

Модель Subaru Outback превратится в довольно крупный и высокий внедорожник с простой геометричной формой и брутальным дизайном. Это наверняка пойдет на пользу и без того популярной модели на современном рынке, где покупатели проявляют большой интерес к внедорожникам.

После решения японского автопроизводителя отказаться от модели Subaru Legacy кроссовер Outback получил самостоятельность формата и потерял привязку к легковой машине.

Технических деталей пока нет. Но ожидается привычная полноприводная трансмиссия и бензиновые двигатели. На вершине линейки появится гибридная модификация с возможностью подзарядки от внешней сети. Базовая цена Subaru Outback 2026 должна сохраниться на уровне 30 000 долларов.

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