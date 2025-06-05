В Украине бум продаж экономичных недорогих машин: что покупают

В Украине увеличился спрос на недорогие электрокары. На рынке наблюдается настоящий бум продаж, ведь статистика заметно выросла. Такие машины известны как очень экономичные для кошелька владельца, ведь тратиться на топливо не нужно.

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Официальные дилеры ввозят в Украину не так много электрических моделей. В основном такие автомобили завозят в страну сторонние продавцы. Чаще ассортимент представлен недорогими электрокарами из КНР. Статистику приводит организация Укравтопром.

Появился список самых популярных EV в мае 2025 года. Украинцы купили 1257 электромобилей. Спрос увеличился на 93% относительно прошлогоднего мая.

Самые популярные новые электрокары в Украине:

Volkswagen ID.Unyx – 254 шт.; BYD Song Plus – 210 шт.; Honda e:NS1 – 188 шт.; BYD Sea Lion 07 – 61 шт.; Zeekr 7X – 55 шт.; Zeekr 001 – 52 шт.; Audi Q4 e-tron – 52 шт.; Honda M-NV – 44 шт.; Volkswagen ID.4 – 34 шт.; BYD Yuan Plus – 28 шт.

Как известно, из Китая в Украину привозят не только модели производителей КНР. Но и автомобили других компаний, которые свои машины в Китае производят.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про долгожданный недорогой электромобиль Nissan Leaf 3 поколения.