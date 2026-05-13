В Toyota рассказали про новую практичную модель на базе RAV4

Покупатели давно ждут новую недорогую модель Toyota, которая получится очень практичным автомобилем на базе кроссовера RAV4. В компании рассказали о своих планах относительно такой машины.

В целом новый бюджетник Toyota для сегмента легковых пикапов по-прежнему держат в секрете. Но Motor1 стали известны некоторые детали. В компании отметили, что спрос на такую машину есть, и дилеры ее очень ждут. Для производителя доступный пикап Toyota стал бы отличной возможностью закрепиться в новом сегменте.

Ранее сообщалось, что покупателям стоит набраться терпения – на разработку подобной модели нужно время. Даже несмотря на то, что эта машина нужна рынку уже сейчас.

Медиа уже рассказывали, что на рынок автомобиль должен отправиться в 2027 году. Новую Toyota готовят для конкуренции с Ford Maverick. Модель Toyota Stout – возможное название пикапа.

Скорее всего, от кроссовера Toyota RAV4 новому пикапу достанется вариация платформы TNGA с буксировочными возможностями не менее 1500 кг. Гибридные силовые установки обеспечат до 300 л.с. в зависимости от спецификации.

