Новый соперник Renault Duster от Jeep уже готов. Фото и подробности

Новый кроссовер Jeep Avenger 2027 модельного года дебютировал как самая дешевая модель бренда и современный соперник Renault Duster. Автомобиль готов покорять свой сегмент в модернизированном виде.

Модель Jeep Avenger после модернизации показали на официальных фото. Про дебют автомобиля было известно, ведь производитель заранее анонсировал этот кроссовер. Новинку после рестайлинга показывает Motor1.

Бюджетный кроссовер Jeep Avenger претерпел очень деликатное обновление. Внимание привлекает подсветка между фарами. Изменился бампер и оформление светотехники. Но в целом дизайн остался узнаваемым.

В линейке моделей Jeep Avenger есть несколько модификаций: бензиновая, гибридная, электрическая.

Двигатели Jeep Avenger 2027 модельного года:

1,2 л турбо, бензин (100 л.с.);

1,2 л турбо, гибрид (108 л.с.);

1,2 л турбо, плагин-гибрид (143 л.с.);

154-сильный электрокар (запас хода 400 км).

