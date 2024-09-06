В стремительно дешевеющей модели Jaguar нашли серьезную проблему

Премиальные электромобили Jaguar I-Pace за несколько лет на вторичном рынке сильно подешевели. Теперь в кроссовере нашли серьезную проблему. По этой причине опять объявили отзывную кампанию.

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Все оказалось довольно прозаично – риск возгорания батарейного блока. Обычное явление для любого электрокара, но недуг очень серьезный. Детали стали известны InsideEVs.

Интересно, что Jaguar I-Pace отзывается уже в пятый раз из-за риска возгорания аккумулятора. Кампания затрагивает автомобили 2019 года. Производитель предпринимает попытки решить проблему.

На этот раз подготовили обновление программного обеспечения. Новый софт ограничит максимальную зарядку батареи до 80%. В некоторых случаях предыдущие шаги не устранили недуг.

Известно, что окончательного решения для этой проблемы так и не нашли. Производитель рекомендует заряжать Jaguar I-Pace и парковать электрокар на улице и подальше от зданий и сооружений.

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