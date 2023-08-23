В США показали вездеход Ford за 400 тысяч долларов. Видео

Американская компания Gateway Bronco представила на автошоу в Калифорнии рестомод Luxe-GT. Автомобиль прошел полный курс реставрации, получил мощный мотор и впечатляющий "ценник" в $400000.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. После 4 лет кропотливой работы и огромных инвестиций в R&D, в компании Gateway Bronco уверены, что создали самый крутой винтажный Bronco на планете.

В работе над проектом принимали участие специалисты известной австралийской компании Premcar, которая специализируется на тюнинге внедорожников Nissan. В частности, мастера из Мельбурна работали над новым шасси, подвеской и рулевым управлением.

Австралийцы изготовили рамную конструкцию с колесной базой 2350 мм и колеей 1623 мм (спереди) / 1630 мм (сзади), которая соответствует размерам классического Ford Bronco. Под капотом разместили современные компоненты – 466-сильный 5-литровый мотор Coyote V8, 10-ступенчатую автоматическую коробку передач и систему подключаемого полного привода. Кроме того, автомобиль оснащен ABS, системами стабилизации и контроля тяги. С таким арсеналом внедорожник способен разгоняться до первой "сотни" за 5,3 секунды.

Luxe-GT получил выхлопную систему из нержавеющей стали с керамическим покрытием и регулируемыми клапанами. Для выставочного экземпляра выбрали оригинальную окраску Glasurit Piano с декоративными полосами на дверях и комплект 18-дюймовых дисков с резиной BF Goodrich K02, а дверь и пол грузового отделения имеют покрытие из кленового шпона.

Отделка салона выглядит очень привлекательно за счет удачной комбинации кожи, дерева и джинсовой ткани. Автомобиль оснащен 4-точечным каркасом безопасности, аудиосистемой Focal, большим экраном инфо-развлекательной системы, камерой заднего вида, кондиционером и электроприводом стекол.

Выпуском рамного шасси займется компания RLE International в Детройте, а финальная сборка вездеходов будет производиться на предприятии Gateway Bronco в Иллинойсе. Стоимость выставочного экземпляра Luxe-GT достигает $400000, но в компании Gateway Bronco готовы предложить варианты в ценовом диапазоне от 200 до 800 тысяч долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, уникальный рестомод Ford Bronco оснастили мотором от Mustang.