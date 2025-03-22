Самый дешевый кроссовер Alfa Romeo 2025 года показали на новых фото
Новая Alfa Romeo Junior 2025 года – самый дешевый кроссовер в линейке итальянского производителя. Модель уже показали официально на новых качественных фото.
Как напоминает OBOZ.UA, модель Alfa Romeo Junior Ibrida 2025 (стандартный гибридный вариант) скоро отправится на рынок. Цена такого кроссовера – примерно 33 000 евро за базовое исполнение. Но компания подготовила кое-что еще.
Гибрид Alfa Romeo Junior получил мощность 136 л.с. Кроссовер Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 оснащен полноприводной трансмиссией и выдает 145 сил. А электромобиль в базовом варианте предлагает 156 л.с. и 410 км запаса хода от батарейного блока емкостью 54 кВтч. Alfa Romeo Junior Veloce – более мощный электрокар с 240-сильной отдачей.
Дизайн Alfa Romeo Junior демонстрирует новую стилистику компании. Здесь множество резких линий, необычные фары с интегрированными ДХО и эффектные задние фонари. Неизменный элемент – треугольная щитовидная решетка спереди.
Автомобиль использует в своей основе компоненты Peugeot и Opel. Фактически, это измененный вариант кроссоверов других компаний, которые входят в состав концерна Stellantis. Итальянский компактный кроссовер Alfa Romeo построили на той же платформе, которую используют Fiat 600, Opel Mokka, Peugeot 2008 и Jeep Avenger.
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