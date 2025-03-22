Самый дешевый кроссовер Alfa Romeo 2025 года показали на новых фото

Новая Alfa Romeo Junior 2025 года – самый дешевый кроссовер в линейке итальянского производителя. Модель уже показали официально на новых качественных фото.

Видео дня

Как напоминает OBOZ.UA, модель Alfa Romeo Junior Ibrida 2025 (стандартный гибридный вариант) скоро отправится на рынок. Цена такого кроссовера – примерно 33 000 евро за базовое исполнение. Но компания подготовила кое-что еще.

Гибрид Alfa Romeo Junior получил мощность 136 л.с. Кроссовер Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 оснащен полноприводной трансмиссией и выдает 145 сил. А электромобиль в базовом варианте предлагает 156 л.с. и 410 км запаса хода от батарейного блока емкостью 54 кВтч. Alfa Romeo Junior Veloce – более мощный электрокар с 240-сильной отдачей.

Дизайн Alfa Romeo Junior демонстрирует новую стилистику компании. Здесь множество резких линий, необычные фары с интегрированными ДХО и эффектные задние фонари. Неизменный элемент – треугольная щитовидная решетка спереди.

Автомобиль использует в своей основе компоненты Peugeot и Opel. Фактически, это измененный вариант кроссоверов других компаний, которые входят в состав концерна Stellantis. Итальянский компактный кроссовер Alfa Romeo построили на той же платформе, которую используют Fiat 600, Opel Mokka, Peugeot 2008 и Jeep Avenger.

OBOZ.UA уже показывал новую недорогую и стильную модель VW.