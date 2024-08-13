В сети раскрыли неожиданный секрет дешевой модели Toyota

Toyota предлагает покупателям множество дешевых автомобилей, которые пользуются популярностью и всегда на виду. Но это не значит, что у некоторых моделей нет секретов. Один из таких раскрыли в сети.

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Бюджетный кроссовер Toyota Raize – компактный доступный автомобиль с ценой около 13 000 долларов за базовый вариант. Простая и современная машина, но у нее есть для некоторых неожиданный секрет, о котором рассказал corsicar.

Дело в том, что в автомобильном мире распространен ребеджинг (или бейдж-инжиниринг). Фактически, замена логотипа на автомобиле, чтобы продавать его под другим именем.

Таким образом несколько компаний под своим именем могут выводить в продажу одну и ту же машину. Практика, на самом деле, очень распространенная и совсем не новая.

Это коснулось и Toyota Raize. Первоначально этот бюджетный кроссовер появился как Daihatsu Rocky. А теперь у него появились и другие имена – Subaru Rex и Perodua Ativa (для рынка Малайзии).

OBOZ.UA ранее рассказывал про нового соперника Toyota RAV4 от Ford.