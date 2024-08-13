Нового соперника Toyota RAV4 от Ford показали на фото до премьеры

Недорогой внедорожник Ford Bronco Sport, который соперничает с Toyota RAV4, оказался популярной моделью. Автомобиль получит новый вариант для 2025 года. Модель после модернизации показали до премьеры на фото.

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Для усиления продаж компания готовит особую модификацию модели. Предположительно, новый автомобиль назовут Ford Bronco Sport Sasquatch. Детали стали известны Carscoops.

Официальная премьера нового Ford Bronco Sport 2025 состоится уже 28 августа. Значит, автомобиль полностью готов, но его дизайн пока не раскрывают. Но есть фото тестовых прототипов.

Кузов затянут в кожух и пленку, поэтому изменения в дизайне остаются скрытыми. Но и без того заметны интересные детали. В линейке появится вариант, подготовленный для более серьезного бездорожья – об этом свидетельствует автомобиль, которому увеличили дорожный просвет.

Ожидается, что мощность силовой установки превысит 250 л.с. в топовом исполнении. Не исключается появление гибридного привода. Цена Ford Bronco Sport – немногим более 30 000 долларов за базовый вариант. Это одна из самых доступных моделей компании. Новая модификация может оказаться чуть дороже.

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