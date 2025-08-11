В сети показали загадочный недорогой кроссовер Volkswagen. Фото

Официально дизайн недорогого кроссовера Volkswagen T-Roc 2 поколения остается загадкой. Но модель на базе VW Golf готовят к премьере в 2025 году. Тем временем в сети показали вариант внешности машины.

Видео дня

Автомобиль от авторов на канале LUXYCAR выглядит эффектно и смело. Такой кроссовер действительно привлекает внимание. Хотя известно, что серийная модель будет выглядеть по-другому.

Машина окажется дешевле кроссовера Tiguan. Новый VW T-Roc 2026 модельного года почти готов. А над его дизайном уже завершили работу. Но детали от нас скрывали на ходовых прототипах, на кузовах которых были фальшивые наклейки.

Тем не менее, известно, что новинка сохранит динамичный силуэт предшественника. Однако в целом внешность получится более эффектной.

В моторной гамме предложат бензиновые и гибридные силовые установки. А модификацию кабриолет из линейки уберут – спрос оказался низким.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовят самый дешевый вариант новой Toyota RAV4.