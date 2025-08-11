УкраїнськаУКР
В сети показали загадочный недорогой кроссовер Volkswagen. Фото

Volkswagen T-Roc

Официально дизайн недорогого кроссовера Volkswagen T-Roc 2 поколения остается загадкой. Но модель на базе VW Golf готовят к премьере в 2025 году. Тем временем в сети показали вариант внешности машины.

Автомобиль от авторов на канале LUXYCAR выглядит эффектно и смело. Такой кроссовер действительно привлекает внимание. Хотя известно, что серийная модель будет выглядеть по-другому.

Машина окажется дешевле кроссовера Tiguan. Новый VW T-Roc 2026 модельного года почти готов. А над его дизайном уже завершили работу. Но детали от нас скрывали на ходовых прототипах, на кузовах которых были фальшивые наклейки.

Volkswagen T-Roc

Тем не менее, известно, что новинка сохранит динамичный силуэт предшественника. Однако в целом внешность получится более эффектной.

В моторной гамме предложат бензиновые и гибридные силовые установки. А модификацию кабриолет из линейки уберут – спрос оказался низким.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовят самый дешевый вариант новой Toyota RAV4.