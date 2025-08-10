Самую дешевую Toyota RAV4 показали на первых фото

Новый недорогой кроссовер Toyota Wildlander 2026 года показали на первых фото до премьеры. Это самая дешевая Toyota RAV4, предназначенная для китайского рынке. Об автомобиле уже известно почти все.

Подробности стали известны Carscoops. Сперва модель Toyota RAV4 6 поколения рассекретили официально. Теперь продемонстрировали еще один вариант. Впрочем, о появлении такой машины было известно заранее.

Дизайн Wildlander полностью повторяет новую Toyota RAV4. Спереди появились фирменные фары С-образной формы. Они уже есть на Camry, гибриде Prius, электрокарах линейки bZ. Задние фонари получили геометричную форму и стильную графику.

В салоне Toyota RAV4 появилось несколько крупных экранов и современное оборудование. Также пространства в интерьере и багажнике стало больше благодаря увеличенным габаритам и квадратному силуэту. В то же время интерьер Wildlander пока не показали, однако кардинальных отличий не ожидается.

Кроссовер Toyota RAV4 теперь предлагают только как гибрид. Есть варианты на 229 и 239 л.с. Плагин-гибридные кроссоверы выдают 268 и 320 сил. А у Wildlander появится стандартная бензиновая модификация мощностью 169 л.с.

