В сети показали самые дешевые Jeep, Dodge, и Chrysler – это одно и то же авто

Необычный бюджетный электрокар Citroen Ami 2025 года поступил в продажу как один из самых дешевых автомобилей на рынке. Теперь под брендами Jeep, Dodge, и Chrysler в сети показали один и тот же автомобиль.

Внутри концерна Stellantis модель Citroen Ami уже послужила основой для Opel Rocks Electric и Fiat Topolino. Однако заполнить пробелы решили в Carscoops и показали свои варианты на базе этих машин, но с другими именами.

Jeep TrailBug, Dodge Lil’ Demon и Chrysler AeroMini – это забавные творческие проекты, которые визуально размышляют о расширении линеек американских брендов компактными городскими электрокарами. Получилось очень интересно.

Citroen Ami – компактный электрокар с длиной кузова менее 2,5 м. Мощность силовой установки составляет 8 л.с., а запас хода равен 75 км.

Ранее сообщалось, что эта модель станет мощнее и получит увеличенный запас хода. Сейчас так называемая спортивная модификация Citroen Ami находится на ранней стадии разработки, и никто пока не говорит, когда такой электромобиль появится. При этом характеристики уже известны.

Мощность вырастет в два с половиной раза – до 20 л.с., а запас хода увеличится до 140 км благодаря новому батарейному блоку емкостью 10 кВтч.

