Доступные модели Renault превратятся в новые автомобили Ford

Ford и Renault рассматривают партнерство для совместной разработки доступных автомобилей. О новом сотрудничестве производителей уже появились некоторые подробности.

Фактически, основная работа ляжет на Renault – компания будет использовать свои наработки, которые уже дебютировали на нескольких электрических моделях. Однако Ford постарается интегрировать ДНК своего бренда. Об этом стало известно Motor1.

Ожидается, что к 2028 году дебютируют как минимум два компактных электрокара Ford на платформах Renault Twingo, Renault 4 и 5, а также Renault Megane (и Nissan Leaf). То есть компании подготовят хэтчбек и кроссовер.

В руководстве компании Ford уже одобрили план оживления европейского подразделения после падения продаж. Восстановительный процесс сосредоточат вокруг новых машин.

Уже известно, что на европейский рынок также выйдет специально разработанный кроссовер Ford Bronco 2027 года, который займет нишу Ford Focus, при этом предложит стиль внедорожника. Ожидается модель с несколькими силовыми установками – бензин и гибрид (с разной степенью электрификации).

