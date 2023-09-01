В сети показали невероятный грузовой электрокар за 5000 долларов. Фото

Невероятный грузовой электрокар Wuling E10 из Китая готовится отправиться в продажу по цене всего 5000 долларов. Выглядит машина удивительно. Компактный грузовик показали на фото в сети.

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О новинке сообщает Carscoops. Компания Wuling образована General Motors и SAIC для производства в Китае самых дешевых электромобилей. Новый E10 полностью соответствует такому описанию, но представляет коммерческий сегмент.

Компактный электрический грузовик Wuling E10 получил необычную конструкцию. На фото видно, что с машиной что-то не так. Кузов очень узкий – всего 1080 мм. Приблизительно в полтора раза меньше, чем предлагают другие компактные модели.

В салоне есть только одно кресло – для водителя. Из развлечений у него есть кондиционер и порт USB. Длина кузова – 3305 мм, а высота равна 1690 мм.

Грузовой отсек получил вместимость 1,7 кубических метра. Но грузоподъемность – не более 200 кг при общей массе транспортного средства в 620 кг.

Один электромотор выдает мощность 27 л.с. и позволяет разгоняться до 71 км/ч. Батарейный блок емкостью 9 кВтч рассчитан на запас хода 150 км, если не ехать быстрее 40 км/ч.

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