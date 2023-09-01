Самая дешевая модель Tesla порадовала технологичным показателем. Фото

Электрокар Tesla Model 3 – самый дешевый автомобиль знаменитой компании. Производитель подготовил модернизированную модель. Оказалось, что кроме нового дизайна недорогой электрический седан может удивить важным технологичным показателем.

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О машине сообщает InsideEVs. Стало известно, что новая Tesla Model 3 2024 модельного года получила очень аэродинамичный кузов. Коэффициент лобового сопротивления Cd равен всего 0,219.

Это лучше приблизительно на 5% в сравнении с дорестайлинговым автомобилем. И это наиболее эффективный показатель среди всех моделей Tesla.

Внутри компании машина известна как Project Highland. Но в продажу отправится с простым известным именем. Внешность позволит в первую очередь отличить новинку от старого образца. К тому же дизайн поспособствовал аэродинамической эффективности.

Изменения в передней части очевидны: появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу. Сзади появились новые фонари в форме клешни краба.

Новая Tesla Model 3 Standard Range RWD (задний привод) обладает увеличенным до 513 км запасом хода. Полноприводная Long Range AWD предлагает 629 км. Модернизированная быстрая зарядка позволяет восполнить 282 км запаса хода за 15 минут.

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