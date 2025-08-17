В сети показали дешевую Honda с пробегом более 1 миллиона км. Фото

Один миллион миль намного больше миллиона километров (около 1,6 млн км). Поэтому такой пробег считается выдающимся для любого автомобиля. Это касается и старой Honda, которую показали в сети.

Видео дня

Carscoops рассказывает историю Дейзи Рю из Пенсильвании и ее старой Honda Insight 2002 года. Владелица автомобиля уже показала на одометре отметку в 985 000 миль (1 585 203 км). Очевидно, что до одного миллиона миль осталось совсем немного.

Непосредственно Дейзи получила этот автомобиль в 2024 году, когда пробег б/у Honda достиг 983 000 миль. Теперь в ее руках движение в сторону очень круглой цифры.

Интересно, что конкретная Honda Insight сохранила оригинальный 1-литровый двигатель. Однако в конструкции гибридной силовой установки дважды заменили вариатор CVT. Также автомобиль оснащен уже третьей батареей.

Модель Honda Insight появилась в 1999 году как недорогой автомобиль с ценой около 20 000 долларов. Компактная машина предлагала футуристичный опыт вождения гибридного транспортного средства и необычный дизайн.

