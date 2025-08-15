Новую бюджетную модель Honda сделали намного круче. Фото

Новая модель Honda N-One e 2026 года является бюджетником следующего поколения. Доступный электрокар, станет самым дешевым EV японского производителя на глобальном рынке, уже сделали намного круче.

Про эту машину рассказывает Carscoops. Новая Honda N-One e пока не успела выйти на рынок, а для машины уже подготовили набор аксессуаров от тюнинг-ателье Mugen. Внешность хэтчбека изменилась.

Тюнер разработал передний сплиттер, боковые панели и задний диффузор. Дополняют комплект доработок спойлер и 15-дюймовые легкосплавные диски.

Европейский дебют бюджетника Honda N-One e состоится в сентябре 2025 года в рамках выставки IAA Mobility в Мюнхене. Ожидается, что запас хода Honda N-One e достигнет 245 км. Бюджетный электрокар предложит мощность 63 л.с.

Новинка выглядит как стилистический наследник электромобиля Honda e, который недавно сняли с производства. Судя по всему, новый бюджетник Honda также представляет собой серийное воплощение концепта Honda Sustaina-C 2023 года.

