Новый премиальный кроссовер Toyota оказался дешевле соперников. Цена и фото

Новый кроссовер Toyota Crown Signia 2024 модельного года присоединится к премиальному сегменту. Но с привлекательной ценой это все же один из недорогих его представителей на фоне основных соперников. Автомобиль войдет в линейку машин Crown и займет место ниже моделей Lexus.

Новая Toyota Crown Signia стала серийным продолжением концепта Crown Estate, который показали некоторое время назад. Как оказалось, дизайн серийной модели практически не изменился. Новые детали сообщает Motor1.

Сохранилась эффектная передняя светотехника в стиле акулы-молота, которую на себя уже примерили другие модели Crown, гибрид Prius и электромобили Toyota. Также дизайнеры сохранили длинную полоску задних фонарей.

При длине кузова около 4,9 м новый кроссовер Crown Signia 2024 немного компактнее большого SUV Toyota Highlander. При этом новинка предложит только два ряда кресел. Это позволило обеспечить пассажиров дополнительным пространством в комфортном интерьере.

Гибридная силовая установка на основе 2,5-литрового бензинового мотора выдает 245 л.с. Комбинированный расход топлива – 6,5 л/100 км. Цена Toyota Crown Signia 2024 – от 44 895 долларов. Соперники от BMW и Mercedes примерно вдвое дороже.

OBOZ.UA уже показывал большую и практичную модель Skoda в деталях.