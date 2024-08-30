В самой дешевой модели Renault нашли интересную деталь. Фото

Бюджетный хэтчбек Dacia Sandero 2025 модельного года – самая дешевая модель, которую Renault предлагает на глобальном рынке. После модернизации в машине нашли интересную деталь.

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Об этом сообщает Motor1. К 2025 модельному году новый Dacia Sandero подготовили с незаметными на первый взгляд изменениями. Однако в машине кое-что произошло – в стандартное оснащение вошло обязательное оборудование безопасности ADAS для европейского рынка.

Журналисты обратили внимание на то, что на внешности модели это тоже отразилось. Из переднего бампера (красная машина прошлого модельного года) исчез радар. Вместо него (бежевый автомобиль) появились камеры и датчики, которые встроили в верхнюю часть ветрового стекла.

В дальнейшем Dacia Sandero от Renault претерпит кардинальные изменения. Автомобиль следующего поколения выполнят в новом, более геометричном стиле компании и предложат современное оснащение. Ожидается машина к 2027 году.

Компания реагирует на агрессивное поведение китайских автопроизводителей и резкое снижение цен. Однако, кроме доступности, Renault предложит покупателям свою репутацию, качество, надежность и стильный дизайн.

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