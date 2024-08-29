Одна из самых дешевых: практичная модель Nissan получила низкую цену

Практичный седан Nissan Sentra привычного формата – одна из самых дешевых новых моделей на рынке США. Компания назвала цену автомобиля для нового модельного года.

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Детали стали известны Carscoops. Цена Nissan Sentra 2025 модельного года с новым дизайном начинается с 21 590 долларов. Расширенный список оснащения предлагает возможность подключения к приложениям, а также точку доступа Wi-Fi.

В последнее время рынок с популярными кроссоверами играет против седанов. Однако модели Nissan Versa и Sentra оказались очень востребованными в 2024 году и вызвали настоящий ажиотаж на рынке. Автомобили продемонстрировали отличные показатели продаж.

На ключевом рынке США Nissan Sentra продемонстрировал рост продаж с начала года на 55% в сравнении с первым полугодием 2023 года. А результат Versa еще более убедительный.

Модель Versa на рынке оказалась успешнее почти на 62%, чем в прошлом году. Такие выдающиеся показатели связывают с ослаблением спроса на электромобили и привлекательными ценам японской компании.

Но Nissan намерен отказаться от своих седанов. Во всяком случае, после 2025 года преемник Nissan Versa не планируется. То же касается еще одной модели – Altima. Возможно, такое решение в итоге примут и в отношении Sentra.

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