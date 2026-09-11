В каком порядке транспортные средства проедут участок: тест на знание ПДД

На оживленных участках дорог водителям важно мгновенно оценивать ситуацию, чтобы не создать аварийную ситуацию при выезде или развороте. Простой, на первый взгляд, тест позволяет проверить понимание правил маневрирования и приоритета проезда.

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Результаты выполнения подобных заданий демонстрируют, насколько хорошо участники дорожного движения ориентируются в различиях между перекрестками и прилегающими территориями, отметил канал "По правилам".

Задания по ПДД

На участке дороги находятся три участника дорожного движения: красный автомобиль, синий автомобиль и мотоциклист. Ситуация развивается следующим образом:

Водитель красного автомобиля выезжает с территории супермаркета и планирует совершить поворот налево. Водитель синего автомобиля на этом же участке намеревается совершить разворот. Мотоциклист движется прямо.

Главная задача заключается в определении точной последовательности, в которой транспортные средства должны проехать данный участок дороги.

Варианты ответов

Участникам предлагается выбрать один из шести возможных вариантов последовательности:

Красный автомобиль, синий автомобиль, мотоциклист. Красный автомобиль, мотоциклист, синий автомобиль. Синий автомобиль, красный автомобиль, мотоциклист. Синий автомобиль, мотоциклист, красный автомобиль. Мотоциклист, синий автомобиль, красный автомобиль. Мотоциклист, красный автомобиль, синий автомобиль.

Разбор дорожной ситуации

Для правильного решения задач по ПДД необходимо последовательно оценить статус территории и намерения каждого водителя:

Выезд с территории супермаркета (как и с заправок, дворов или автостоянок) относится к прилегающим территориям и не считается перекрестком. Согласно правилам, водитель, выезжающий из такой зоны, обязан уступить дорогу всем без исключения участникам движения (включая пешеходов). Поэтому красный автомобиль пропустит всех и тронется последним.

При развороте или повороте налево водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо. Водитель синего автомобиля, выполняя разворот, должен уступить дорогу мотоциклисту, едущему прямо.

Ответ на тест по ПДД

Правильный вариант ответа – № 5: сначала проедет мотоциклист, затем синий автомобиль, а последним проедет красный автомобиль.

Первым участок беспрепятственно преодолевает мотоциклист, едущий прямо. Вторым завершает маневр разворота синий автомобиль. Последним выезжает с территории супермаркета и совершает поворот красный автомобиль.

OBOZ.UA предлагает водителям продолжить изучение тонкостей ПДД с помощью теста на определение приоритета на дороге.

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