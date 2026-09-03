Кому нужно уступить дорогу? Тест на знание ПДД

Уступать дорогу крайне важно для каждого водителя – это не просто вежливость, а залог безопасности и требование ПДД. Сможете ли вы легко разобраться в том, кого нужно пропустить, покажет тест, в котором вам нужно будет поставить себя на место человека за рулем зеленой машины.

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Задание опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем мы видим перекресток, к которому подъехали четыре транспортных средства: два трамвая и красный автомобиль едут прямо, а зеленая машина поворачивает налево. Определите, кому должен уступить дорогу в этой ситуации водитель зеленого автомобиля. Хорошо подумайте и выберите правильный вариант из предложенных:

обоим трамваям; только желтому трамваю; только синему трамваю; желтому трамваю и красному автомобилю; должен уступить дорогу всем; не должен уступать дорогу никому.

Первое, на что мы обращаем внимание на каждом перекрестке, – это наличие светофоров. В данной задаче перекресток не оборудован светофорами и является нерегулируемым. Однако мы видим несколько знаков. Согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", по главной движутся все, кроме синего трамвая. А значит, именно водитель синего трамвая проедет последним.

Далее, поскольку все остальные водители находятся на равнозначных дорогах, определяем, что преимущество имеет водитель желтого трамвая – ведь на равнозначных дорогах приоритет всегда на стороне трамвая, независимо от направления его движения.

А вот водитель красного автомобиля такого преимущества не имеет и даже обязан уступить дорогу водителю зеленого в соответствии с пунктом 16.12 правил дорожного движения. Также этот пункт называют правилом препятствия справа.

Итак, получается, что на этом перекрестке в изображенной ситуации водитель зеленого автомобиля обязан уступить дорогу только желтому трамваю. Правильным является вариант ответа под номером два.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, кто нарушает правила движения по мосту и под ним.

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