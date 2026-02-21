В каком порядке транспортные средства проедут перекресток? Тест на знание ПДД

Тесты по Правилам дорожного движения – эффективный способ поддерживать водительские навыки на должном уровне. Они помогают лучше ориентироваться в нестандартных ситуациях и быстрее принимать правильные решения на дороге.

Видео дня

Регулярное решение таких задач тренирует внимательность, логическое мышление и умение анализировать дорожную обстановку. Это особенно важно в условиях интенсивного движения. Поэтому попробуйте определить очередность проезда перекрестка.

В каком порядке транспортные средства проедут перекресток?

зеленый автомобиль, а затем красный вместе с трамваем; красный вместе с трамваем, а затем зеленый автомобиль; трамвай, зеленый автомобиль, красный; красный автомобиль, зеленый, трамвай, красный автомобиль.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехали три транспортных средства. Трамвай и красный автомобиль поворачивают направо с включенными соответствующими указателями поворота, а водитель зеленого автомобиля проезжает прямо.

Перекресток оборудован светофорами и является регулируемым, поэтому на знаки приоритета внимания не обращаем. Сейчас водителю красного автомобиля и трамвая горит запрещающий красный сигнал светофора, а водителю зеленого – зеленый.

В то же время трамвай и красный автомобиль, несмотря на красный сигнал, имеют право повернуть направо, поскольку это позволяет зеленая стрелка в дополнительной секции светофора. Таким образом, движение разрешено всем.

Означает ли это, что трамвай проедет первым? Ведь часто в равных условиях он имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами. Но не все участники находятся в одинаковых условиях.

Согласно пункту 16.9 Правил дорожного движения, при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. Никаких исключений для трамвая в этом пункте нет.

Следовательно, первым проезжает зеленый автомобиль, а после него трамвай и красный автомобиль могут проехать одновременно, поскольку их траектории не пересекаются.

Правильный ответ – вариант №1.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кто из водителей нарушает правила, двигаясь задним ходом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.