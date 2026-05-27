В каком порядке транспортные средства проедут перекресток? Тест для водителей

Проще всего водителям проезжать перекрестки, оборудованные светофором – устройство само подсказывает очередность проезда. Но далеко не все пересечения дорог так оборудованы и порой приходится ориентироваться по знакам, которые могут быть очень разными – в таком случае на помощь приходят твердые знания ПДД.

Насколько хорошо вы помните требования правил, поможет проверить тест, который был опубликован на YouTube-канале "За! Правилами". Перед нами К-образный перекресток, на котором встретились велосипедист и желтое авто, которые поворачивают налево, и синяя машина, водитель которой выполняет правый поворот. Ваша задача определить, в каком порядке перечисленные транспортные средства проедут этот перекресток. Выберите один из вариантов:

синий автомобиль и велосипед, а затем желтый автомобиль; желтый автомобиль, а затем синий вместе с велосипедом; велосипед, желтый автомобиль, синий автомобиль; синий автомобиль, желтый велосипед, синий автомобиль.

Итак, как мы уже определили, на этом нерегулируемом перекрестке установлены несколько знаков, и именно они помогут нам определить порядок проезда. Это знаки 2.1 "Дать дорогу" и знак .2 "Проезд без остановки запрещен", которые оборудованы табличками 7.8 "Направление главной дороги". И, согласно этим табличкам, на главной в нашей ситуации находится только велосипедист. Следовательно, здесь все просто. Именно он и проезжает первым. Обратите внимание: правила о том, что велосипедист всегда должен уступать дорогу не существует – этот вид транспорта является равноценным участником дорожного движения и об этом нельзя забывать.

Осталось правильно определить, кто здесь едет вторым, а кто последним. Можно предположить, что водитель синего автомобиля может проехать данный перекресток одновременно с велосипедистом, поскольку их траектории не пересекаются. Но пункт 16.12 действующих ПДД указывает, что на равнозначных дорогах уступить должен водитель, у которого есть препятствие с правой стороны. Синий и желтый автомобили, согласно знакам, находятся на равнозначных дорогах. И получается так, что как раз таки водитель желтого автомобиля и является этим самым препятствием с правой стороны для водителя синего авто. Поэтому водитель синего автомобиля и должен уступить дорогу и проехать перекресток последним.

Поэтому в итоге получается такой порядок проезда: велосипед, желтый автомобиль, синий автомобиль. Правильным является вариант ответа под номером три.

