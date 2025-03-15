В каком порядке автомобили проедут перекресток: тест на знание ПДД
Перекресток является участком дороги с повышенной опасностью столкновения автомобилей. Поэтому проезжать его нужно в строгом соответствии с требованиями ПДД.
Хотите проверить свои знания в этом разделе? Воспользуйтесь тестом, опубликованным на YouTube-канале "За! Правилами". Ваша задача здесь – определить, в каком порядке проедут перекресток три автомобиля.
По условиям задачи к перекрестку подъехали три машины – желтая, красная и синяя. Водители красного и синего авто намерены повернуть налево, а желтого – направо. Вот варианты ответа, в каком порядке они могут проехать этот перекресток:
- красный вместе с желтым, синий;
- синий, красный вместе с желтым;
- красный, синий, желтый;
- желтый, синий, красный.
Для начала обратим внимание, что указанный перекресток не оборудован светофором. А значит он является нерегулируемым. Однако на нем установлены знаки приоритета - знак 2.1 "дать дорогу" и знак 2.2 "проезд без остановки запрещен", а также таблички 7.8 "Направление главной дороги".
Согласно этим знакам, на главной находится только красная машина. Следовательно, ее водитель точно проедет в этой ситуации первым.
Поскольку остальные водители находятся на равнозначных дорогах, разъезжаться они будут по правилу препятствия справа. Оно сформулировано в пункте 16.12 действующих ПДД. Согласно этому правилу, преимущество получает водитель синего авто, ведь он является препятствием справа для водителя желтого авто и тот обязан его пропустить.
Итак, правильным порядок проезда здесь будет такой: первым проедет водитель красного авто, за ним двинется синяя машина, а желтая минует перекресток последней. Выбирать нужно было третий вариант ответа.
Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на порядок проезда транспортных средств на прямом участке дороги с трамвайными путями посередине.
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