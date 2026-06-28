В каком направлении можно продолжить движение? Тест на знание ПДД

Регулирование дорожного движения во многом осуществляется с помощью знаков. Чтобы хорошо в них разбираться и легко ориентироваться даже в сложных и запутанных ситуациях, нужно четко знать ПДД и регулярно проверять свои знания. Например, с помощью теста на определение направления движения автомобиля на перекрестке.

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Эту задачу опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В задании мы видим белый автомобиль, подъехавший к перекрестку. Его водитель может продолжить движение прямо, повернуть налево или развернуться. Ваша задача – правильно ответить, в каком направлении водителю разрешается продолжить движение. Выберите один из следующих вариантов ответа:

только прямо; только в обратном направлении; налево и в обратном направлении; налево и прямо; прямо и в обратном направлении; все направления разрешены.

Первое, на что мы всегда обращаем внимание в таких ситуациях, – это тип перекрестка. В данном случае он является регулируемым, а на светофоре, регулирующем движение, горит зеленый сигнал, разрешающий движение во всех направлениях.

Однако, помимо светофора, мы также видим на этом перекрестке несколько знаков. Поэтому здесь стоит вспомнить пункт 8.3 действующих ПДД, согласно которому сигналы светофора имеют преимущество перед требованиями дорожных знаков и разметки. Но важная деталь – светофор имеет преимущество и фактически отменяет действие только знаков приоритета.

В нашей ситуации, кроме знака приоритета 2.3 "Главная дорога", есть и знак из группы информационно-указательных. Это 5.30 "Зона разворота". Но может ли он что-то запретить? Фактически этот знак обозначает зону, в которой разрешается выполнить разворот и одновременно запрещает поворот налево. Это исключение, о котором всегда стоит помнить. Незнание его в лучшем случае может обернуться штрафом, в худшем – подвергнуть вас серьезной опасности.

Итак, как видим, развернуться наш водитель может, а вот повернуть налево – уже нет. Продолжить движение прямо в этой ситуации ему ничто не запрещает. Поэтому правильным вариантом ответа на эту задачу является пятый.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание того, кто должен уступить дорогу на перекрестке.

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